Вице-премьер ознакомился со строительством жилого квартала для вынужденных переселенцев в Тертере

2017-03-31 20:44 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов в пятницу ознакомился с ходом работ в строящемся для вынужденных переселенцев в Тертере жилом квартале.

Вице-премьер вместе с руководителями компаний, участвующих в строительстве квартала, осмотрел строительный участок, дал соответствующие поручения.

Отметив, что работы по улучшению условий жизни вынужденных переселенцев будут продолжаться и впредь, Али Гасанов выразил уверенность в том, что проводимая Президентом Ильхамом Алиевым работа по освобождению оккупированных территорий даст свои плоды и все вынужденные переселенцы вернутся на свои родные земли.

Отметим, что согласно проекту в жилом квартал будет построено 34 четырехэтажных жилых здания, школа на 1200 учеников, детский сад на 280 мест, музыкальная школа, медпункт, административное здание, автоматическая телефонная станция. 120 квартир в зданиях будут однокомнатными, 504 - двухкомнатными, 472 - трехкомнатными, 80 - четырехкомнатными. Жилой квартал будет обеспечен газом, водой, электричеством, современной отопительной системой. Строительные работы планируется завершить в сентябре.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)