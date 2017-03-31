В поселках Масазыр и Рамана строятся новые здания для вынужденных переселенцев

2017-03-31 20:50 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В поселках Масазыр и Рамана началось строительство четырех зданий для переселения вынужденных переселенцев, живущих в аварийных домах в Баку и других городах, сказал в пятницу вице-премьер Азербайджана, председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов, знакомясь в Тертерском районе с ходом строительства жилого квартала для вынужденных переселенцев.

Председатель госкомитета отметил, что вопрос решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания Президента Ильхама Алиева и его супруги Мехрибан Алиевой.

"Недавно Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева свое первое совещание посвятила проблемам беженцев и вынужденных переселенцев. На совещании были даны конкретные поручения о том, что вынужденные переселенцы, проживающие в аварийных зданиях в Баку и других городах, должны быть обязательно переселены. На основании поручения Мехрибан Алиевой ведутся работы в этом направлении. В связи с этим в поселке Масазыр началось строительство трех пятиэтажных зданий и одного пятиэтажного здания в поселке Рамана. В настоящее время в этом направлении ведется большая работа. Люди, проживающие в аварийных зданиях, в скором времени будут переселены в новые здания", - сказал Гасанов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)