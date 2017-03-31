Тиллерсон: “США не снимут санкции с России до возвращения Крыма”

2017-03-31 22:08 | www.apa.az | 3

США не снимут санкции с России до тех пор, как Крым не будет возвращен Украине.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«Поддержка Украины со стороны США и НАТО останется устойчивой. Cоюзники по НАТО твердо поддерживают украинский суверенитет и территориальную целостность», - заявил Тиллерсон, выступая в Брюсселе на встрече глав МИД стран, входящих в состав альянса.

По его словам, США продолжат требовать от России выполнения минских соглашений.