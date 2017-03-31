МИД России: “Высказывания Тиллерсона вызывают недоумение”

2017-03-31 22:29 | www.apa.az | 3

Высказывания госсекретаря США Рекса Тиллерсона о "российской агрессии" вызывают недоумение.

Как передает АПА, об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее Тиллерсон, неожиданно выступивший перед журналистами накануне встречи глав МИД стран-членов НАТО, заявил, что альянс намерен на этой встрече обсудить действия, которые НАТО предпринимает в ответ на агрессию России.

«С сожалением констатируем, что подобного рода оценки были озвучены на следующий день после заседания Совета Россия-НАТО на уровне постпредов, где, по признанию Генсекретаря альянса Й.Столтенберга, "в открытой и конструктивной обстановке" состоялось содержательное обсуждение по широкому спектру вопросов", - говорится в сообщении МИД РФ.