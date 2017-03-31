В Дагестане бастующие водители напали на азербайджанцев – ВИДЕО

2017-03-31 17:02 | www.oxu.az | 2

В Дагестане совершено нападение более чем на 30 автомобилей, перевозящих грузы из Азербайджана в Россию

Как передает Oxu.Az, один из водителей Мухаммед Гасанов сообщил АПА, что после прохождения азербайджано-российской границы на дагестанских территориях Гаякенд, Манас, Махачкала, Бабаюрт, Кизляр и Кочубей на автомобили было совершено нападение.

По его словам, они пересекли границу 28 марта, их сопровождали автомобили ГАИ:

«Внезапно на автомобили начали нападать дагестанцы, вооруженные камнями, арматурой, обрезками металла. Это были водители, которые бастуют против применения в России новой системы по грузовым автомобилям «Платон. Нам они также говорили, что мы не работаем, не работайте и Вы. Грузовые машины двигались в сторону Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа».

М.Гасанов отметил, что автомобилям причинен серьезный ущерб. Один водитель из-за нападения потерял управление и совершил аварию. В результате водитель получил травмы и был госпитализирован: «Сейчас мы находимся в Ставрополье».

Как передает BAKU.WS, дагестанские водители подожгли некоторые грузовики в знак протеста. Представляем вам видео сожжения грузовиков:

Отметим, что на территории России применятся система «Платон». Водители грузовиков протестуют против применения этой системы. В Дагестане машины водителей, отказавшихся принимать участие в забастовке, были сожжены. Система «Платон» была применена для взимания платы с автомобилей массой более 12 тонн.

Н.О.