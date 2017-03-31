В донерных и колбасных цехах уже год не проводятся проверки – ОФИЦИАЛЬНО

2017-03-31 17:10 | www.oxu.az | 3

В последнее время в Азербайджане распространились слухи об использовании падали и мяса больных животных в донерных и колбасных цехах.

Как передает Oxu.Az, в связи с этим заведующий санитарным отделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Зияддин Кязымов сделал заявление modern.az.

По его словам, в донерных и колбасных цехах не проводят никаких проверок.

«С ноября 2015 года ни в одном колбасном цехе или донерной не проводились проверки. Поэтому ничего не могу сказать по этому поводу».

У.А.

