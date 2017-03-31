Число жертв взрыва в пакистанском Парачинаре выросло до 24 человек

2017-03-31 21:08 | www.trend.az | 3

По последним данным, 24 человека погибли в результате взрыва в городе Парачинар на северо-западе Пакистана, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Ранее сообщалось о 22 погибших и порядка 100 раненых.

Инцидент произошел утром в пятницу. Взрыв прогремел на местном рынке в одном из районов крупнейшего города региона федерально управляемых племенных территорий.

Хотя пока точная причина взрыва неизвестна, местные политики полагают, что речь идет о теракте, целью которого, возможно, были не посетители рынка, а верующие, пришедшие в пятницу в расположенную рядом шиитскую мечеть.