В адрес Мехрибан Алиевой продолжают поступать поздравления в связи с назначением Первым вице-президентом Азербайджана

2017-03-31 21:36 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - По случаю назначения Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана продолжают поступать поздравления от общественно-политических деятелей ряда стран, руководителей международных организаций, государственных, научных и образовательных учреждений.

Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву поздравили председатель Понтификского совета Святого Престола Джанфранко Равази, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Жозе Грациану да Силва.

Поздравления Мехрибан Алиевой в связи с назначением Первым вице-президентом также направили председатель Совета директоров юридического лица публичного права «Государственный экзаменационный центр Азербайджана» Малейка Аббасзаде и президент французской компании Thales Alenia Space Жан-Лё Галле.

В адрес госпожи Мехрибан Алиевой продолжают поступать поздравления по случаю назначения Первым вице-президентом Азербайджана.