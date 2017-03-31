Milli Savunma Bakanı Işık: Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olma zorunluluğu var

2017-03-31 23:20 | www.trend.az | 1

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "Çift başlılık sadece efsanelerde 'çift başlı kartal', 'çift başlı ejderhada' olsun, başka hiçbir yerde çift başlılık yürümez. Şu anda bizim hükümet sistemimizde bir gövdede iki baş var." dedi.

Bakan Işık, Kelkit Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

Belki de Türkiye'de bugüne kadarki en önemli halk oylamasının 16 Nisan'da yapılacağını belirten Işık, mevcut sistemin siyasiler arasında yol açtığı çatışmalara değinerek, "Çift başlılık sadece efsanelerde 'çift başlı kartal', 'çift başlı ejderhada' olsun, başka hiçbir yerde çift başlılık yürümez. Şu anda bizim hükümet sistemimizde bir gövdede iki baş var. Bir araba düşünün, hem sağda hem solda direksiyon var, iki tane de şoför var. İki şoförle araba ya Kelkit Çayı'na gider ya da bir yere vurur, bu sürdürülemez. Şu anda Türkiye'de fiilen çift başlılık oluştu. 16 Nisan'da 'evet' derseniz bu çift başlılık ortadan kalkacak, cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık makamı birleşecek." diye konuştu.

Artık hükümeti sandıkta halkın seçeceğini anlatan Işık, "Eğer halk bir kişiye sandıkta yetki verirse, o güçlü olmaz mı? Türkiye'nin güçlü iktidarlara ihtiyacı var. Bu kadar problemin bulunduğu bir coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olma zorunluluğu var. Zayıf iktidarlar bu kadar sorunla başa çıkabilir mi? Şu anda Türkiye'de bir koalisyon hükümeti olsaydı Fırat Kalkanı Harekatı'nın kararını alabilir miydi? Terörle bu kadar yoğun mücadele edebilir miydi?" ifadesini kullandı.

Bakan Işık, Türkiye'de istikrarın sandıkta sağlanmasını ve Türkiye'nin artık zaman kaybetmemesini istediklerine işaret ederek, şunları söyledi:

"Diyorlar ki 'bu kadar yetki bir kişiye verilir miymiş.' Yetkiyi veren kim? Senin babandan mı alıyoruz yetkiyi? Yetkiyi halktan alıyoruz. Halk, yetki verdiğine hesap sorar, icraat bekler. 'Efendim memleket diktatörlüğe gidermiş.' Kusura bakmayın bugüne kadar Türk milleti hiçbir diktatöre oy vermedi. Kim yanlış yaptıysa sandıkta faturayı kesip önüne koydu mu?"

Bu sistemde hakemin millet olacağını vurgulayan Işık, "Sayın Kılıçdaroğlu mahkemeye gitmeye alışkın olduğu için millete gitmeye cesaret edemiyor, onun için yaygarayı kopartıyor, 'yok diktatörlük gelecek yok tek adam…' Bu millet bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da diktatörlüğe müsaade etmez." değerlendirmesinde bulundu.

"Sayın Kılıçdaroğlu, Kelkit'ten yüzde 50 oy almadan, Türkiye'de iktidar olamazsın." diyen Işık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'yi iktidar yapan kimdir? Kelkit'tir, Gümüşhane'dir, Anadolu'dur, Türkiye'dir. Niye? Çünkü AK Parti sizlerin bağrından çıkan bir partidir ve 14 yıldır sizlerle gönül bağını hiçbir zaman koparmayan bir partidir. Diyoruz ki 'iktidar mı olmak istiyorsun.' Hodri meydan, yüzde 50'yi al iktidar ol. Yüzde 50'yi almadan iktidar heveslisi kimse olamayacak bu sistemde."

Kaynak: AA