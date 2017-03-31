Бывшего президента Южной Кореи поместили в одиночную камеру

2017-03-31 17:25 | www.oxu.az | 2

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, арестованная по обвинению в злоупотреблении властью и взяточничестве, содержится в одиночной камере изолятора временного содержания, об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Associated Press.

Отмечается, что, в отличие от других заключенных, у бывшего южнокорейского лидера есть отдельный душ и туалет. Обычно площадь одиночной тюремной камеры не превышает 6,56 квадратного метра. Однако, по данным Reuters, не исключено, что камера Пак Кын Хе немного больше по размеру.

30 марта власти Южной Кореи арестовали бывшего президента по делу коррупции. Предполагается, что в изоляторе она проведет несколько месяцев, пока продолжаются судебные разбирательства.

Пак Кын Хе была отстранена от власти 10 марта. Причиной скандала стала гадалка и близкая подруга президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда. В деле фигурирует сумма в 77,4 миллиарда вон (65,6 миллиона долларов).

Н.О.