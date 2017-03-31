В деятельности ПО «Азеригаз» выявлен ряд нарушений

2017-03-31 21:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В деятельности ПО «Азеригаз» Государственной нефтяной компании Азербайджана выявлен ряд серьезных нарушений.

Об этом говорится в отчете о результатах аудита финансово-хозяйственной деятельности ПО «Азеригаз», утвержденном на заседании коллегии Счетной палаты, сообщили Trend в пятницу в структуре.

Отмечается, что по результатам аудита выявлено, что не были соблюдены требования «Правил состава, исполнения, мониторинга и оценивания Государственной инвестиционной программы», утвержденных указом президента № 239 от 17 марта 2010 года, а также не были составлены предложения, отражающие в себе обоснование государственных инвестиционных проектов по сфере, первичной структуры и оценивания.

Помимо этого, выявлено, что были нарушены требования законодательства о предварительной подготовке документов по технико-экономическому обоснованию строительных проектов, не обеспечено проведение технико-экономических расчетов и государственных экспертиз.

Несмотря на то, что финансовые отчеты ПО «Азеригаз» были подготовлены в соответствии с международными стандартами финансовых отчетов, между отчетными показателями, подготовленными в соответствии с потерявшими силу нормативными документами, были отличия.

Коллегия Счетной палаты приняла решение об устранении в кратчайший срок допущенных ошибок и привлечении должностных лиц, допустивших нарушения, к ответственности в соответствующем законодательству порядке.

Информация о результатах аудита предоставлена в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

(Текст: Талех Агавердиев)