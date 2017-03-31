Белый дом: США должны принять политическую реальность в Сирии

2017-03-31 23:44 | www.apa.az | 3

США следует принять политическую реальность в Сирии и смириться с тем, что политическое будущее Башара Асада зависит от граждан страны.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его словам, США должны сфокусироваться на победе над «Исламским государством».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что отстранение Асада от власти больше не приоритет.