В одном из штатов Индии за убийство коров будут давать пожизненные сроки

2017-03-31 17:33 | www.oxu.az | 2

Законодательное собрание штата Гуджарат на западе Индии одобрило законопроект, предполагающий увеличение тюремного срока за убийство коров с семи лет до пожизненного заключения.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание Hindustan Times.

Поправки в местное законодательство дают Гуджарату статус штата с наиболее жесткими законами по защите крупного рогатого скота, а также предполагают высокие штрафы и пожизненную конфискацию транспортного средства, на котором осуществлялась транспортировка, пишет издание.

Конституция Индии предписывает штатам принять меры по запрету «забоя коров и телят, а также другого молочного и тяглового скота». Однако степень правовой защиты этих животных варьируется от штата к штату, при этом даже в штатах со строгими законами в вопросе защиты коров действуют нелегальные скотобойни.

Н.О.