В марте ВС Армении нарушили режим прекращения огня 3 964 раза

2017-04-01 00:01 | www.apa.az | 3

В марте ВС Армении нарушили режим прекращения огня 3964 раза.

Согласно результатам мониторинга, проведенного АПА на основе подтвержденных Министерством обороны Азербайджана данных, армянские вооруженные подразделения с использованием снайперских винтовок, пушки Д-44, крупнокалиберных пулеметов, 60, 82 и 120-мм минометов и гранатометов подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана.

В марте текущего года армяне подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана в Агдамском, Физулинском, Джабраилском, Тертерском, Ходжавендском, Геранбойском, Газахском, Товузском, Гядабейском, Гейгельском и Агстафинском районах.

В прошлом месяце армянская сторона в очередной раз целенаправленно предприняла попытку обострить ситуацию на фронте. В результате решительных ответных мер вражеская провокация была пресечена. Оперативная обстановка вдоль всей линии фронта находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

В марте ВС Азербайджана в Ходжавендском направлении нанесли ответный огневой удар по штабу, сооруженных в инженерно-саперном плане и укрепленных огневыми средствами опорных пунктов вооруженных сил Армении. Вражеская сторона понесла большие потери. Также с целью осуществления очередной провокации на Агдере-Тертерском участке фонта, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений. В результате принятых неотложных мер противник, понеся потери в живой силе, был вынужден отступить.

В прошлом месяце точным огнем было уничтожено военно-транспортное средство вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского удара по опорному пункту вооруженных сил Армении, потери противника составили до 5 военнослужащих.

Также подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки «X-55» вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты разведывательного характера над позициями наших Вооруженных Сил в Агдамском направлении фронта.

Напомним, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Группа была создана 24 марта 1992 года на встрече Совета Министров СБСЕ (после проведенного в декабре 1994 года Будапештского саммита ОБСЕ) в Хельсинки. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начал функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ в составе России, США и Франции.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.