Потери армян в Карабахе: Мартовский отчет

2017-04-01 00:06 | www.oxu.az | 3

В марте ВС Армении нарушили режим прекращения огня 3964 раза.

Как передает Oxu.Az, cогласно результатам мониторинга, проведенного АПА на основе подтвержденных Министерством обороны Азербайджана данных, армянские вооруженные подразделения с использованием снайперских винтовок, пушки Д-44, крупнокалиберных пулеметов, 60, 82 и 120-мм минометов и гранатометов подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана.

В марте текущего года армяне подвергали обстрелу позиции ВС Азербайджана в Агдамском, Физулинском, Джабраилском, Тертерском, Ходжавендском, Геранбойском, Газахском, Товузском, Гядабейском, Гейгельском и Агстафинском районах.

В прошлом месяце армянская сторона в очередной раз целенаправленно предприняла попытку обострить ситуацию на фронте. В результате решительных ответных мер вражеская провокация была пресечена. Оперативная обстановка вдоль всей линии фронта находится под полным контролем Вооруженных сил Азербайджана.

В марте ВС Азербайджана в Ходжавендском направлении нанесли ответный огневой удар по штабу, сооруженных в инженерно-саперном плане и укрепленных огневыми средствами опорных пунктов вооруженных сил Армении. Вражеская сторона понесла большие потери. Также с целью осуществления очередной провокации на Агдере-Тертерском участке фонта, разведывательно-диверсионная группа вооруженных сил Армении в очередной раз предприняла попытку нападения на позиции наших подразделений. В результате принятых неотложных мер противник, понеся потери в живой силе, был вынужден отступить.

В прошлом месяце точным огнем было уничтожено военно-транспортное средство вооруженных сил Армении. В результате артиллерийского удара по опорному пункту вооруженных сил Армении, потери противника составили до 5 военнослужащих.

Также подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана был своевременно обнаружен и уничтожен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки «X-55» вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты разведывательного характера над позициями наших Вооруженных Сил в Агдамском направлении фронта.

С.Б.

