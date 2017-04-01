ЕС поставил Британии условия заключения соглашения о свободной торговле

2017-04-01 00:17 | www.trend.az | 3

Евросоюз предложил Великобритании провести переговоры по свободной торговле, но перед этим британское правительство должно принять условия выхода, на которых настаивает ЕС, передает gazeta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Уточняется, что эти условия предполагают уплату $60 млн (сумма уточняется Евросоюзом), гарантии проживания в Британии 3 млн граждан ЕС. Также в числе приоритетов — соглашение о сухопутной границе с ЕС в Ирландии и о британской базе на Кипре.

Агентство отмечает, что документ ставит жесткие условия перед Британией на переходный период. Страна не сможет менять трудовое и экологическое законодательства, если хочет заключения соглашения о свободной торговле.

Суть уступок, предложенных председателем Евросовета Дональдом Туском, в том, что Британия сможет сохранить некоторые права после 2019 года, но только если примет условия ЕС. Переходный период может продлиться от двух до пяти лет. Будущее соглашение о свободной торговле не позволит Лондону избирательно «открывать» тот или иной сектор экономики, вводя разного рода налоговые, социальные и экологические отраслевые льготы.