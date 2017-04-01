Başbakan Yıldırım: Yargı sadece bağımsız olmaz tarafsız da olmalı diyoruz

2017-04-01 00:26 | www.trend.az | 1

Başbakan Binali Yıldırım, Büyük Sivas Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 16 Nisan'da bir karar vereceklerini anlatarak, 16 Nisan'da verecekleri kararın "tabii ki evet" olacağını söyledi.

Bu kararın "evet" olmaması için çalışanların, çabalayanların bulunduğunu dile getiren Yıldırım, vatandaşların, Sivaslıların aklını çelmeye çalışanların olduğunu ancak Sivas'ın buna itibar etmeyeceğini anlattı.

AK Parti'nin 15 yıldır yargı bağımsızlığının tesisi için var gücüyle çalıştığını dile getiren Yıldırım, getirdikleri bu değişiklikle sadece "yargı bağımsız olmaz aynı zamanda tarafsız olmalıdır" dediklerini söyledi.

Yıldırım, bunun neresinin yanlış olduğunu sorarak, "hayır" diyenlerin bunun cevabını veremediklerini ifade etti. Şimdi ilk defa yargıya bürokratların kendi arasından seçtiklerinin değil milletin seçtiği vekillerin, yani meclisin üye seçeceğini anlatan Yıldırım, "Bu mu tarafsızlığın kaybolması, bu mu taraf olmak? Bunların tamamı yanlıştır, yalandır, asla itibar etmeyin." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Efendim, cumhurbaşkanı istediği zaman istediği kararnameyi çıkarıp her şeyi ortadan kaldırır" dediğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ana muhalefet partisinin bir genel başkanı var. Minibüsçülerle oturuyor, onlara diyor ki '17 Nisan'da sizin hat ruhsatlarınız iptal olacak'. Muhtarlarla oturuyor, onlara diyor ki 'muhtarlıklar kapanacak. İş adamlarıyla oturuyor, 'fabrikalarınız elinizden alınacak'. Efendim olmadı kahvecilerle oturuyor, 'kahvehaneler kapanacak'. Ya kardeşim senin işin gücün felaket tellallığı yapmak mı? Vatandaşa niye doğruyu söylemiyorsun? Bir de tutturmuş her ne kadar nereden geldiyse bir Binali Yıldırım sevgisi doğdu. 'Biz Binali Bey için çalışıyoruz.' Niye benim için çalışıyorsun kardeşim ben koltuk meraklısı değilim. Ben koltuktan vazgeçiyorsam demek ki bu millet için iyi bir iş yapıyoruz anla artık, bırak benim için çalışmayı da biraz çalış memleket için. Gayret et de yeni sistemde sana da bir şans doğsun. Bu sistem sana da şans getiriyor. Çalışırsan, çabalarsan, milletin gözüne girersen millet seni de seçer ama böyle bir umudu yok."

Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun "İkinci döneminde seçime giderse Cumhurbaşkanı o zaman bir daha seçilecek" dediğini aktararak, "Yani onun hesabına göre 11 yıl, bu günden itibaren Cumhurbaşkanı görevde, umudunu kesmiş, 11 yıl için Türkiye'nin geleceği ve yönetimi hakkında en ufak bir iddiası yok. En ufak bir beklentisi yok, derdi zoru aman nasıl Türkiye'nin istikrarını engellerim, işlerini yavaşlatırım, mevcudu muhafaza ederim böylelikle geçinir giderim." dedi.

Kaynak: AA