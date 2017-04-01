В Баку автомобиль упал с моста, есть погибшие и раненые
2017-04-01 00:40 | www.apa.az | 3
На автомагистрали Баку-Алят произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, в результате падения с моста автомобиля марки «Мерседес» на месте происшествии погибли водитель, а также пассажирка машины.
Кроме того, трое пострадавших доставлены в 1-ую городскую клиническую больницу столицы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. По предварительным данным, один из раненых является сотрудником полиции.
Личности погибших и раненых устанавливаются. По факту Главным управлением Государственной дорожной полиции начато расследование.