В Баку автомобиль упал с моста, есть погибшие и раненые

2017-04-01 00:40 | www.apa.az | 3

На автомагистрали Баку-Алят произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, в результате падения с моста автомобиля марки «Мерседес» на месте происшествии погибли водитель, а также пассажирка машины.

Кроме того, трое пострадавших доставлены в 1-ую городскую клиническую больницу столицы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. По предварительным данным, один из раненых является сотрудником полиции.

Личности погибших и раненых устанавливаются. По факту Главным управлением Государственной дорожной полиции начато расследование.