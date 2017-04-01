Жительница Шемкирского района отравилась уксусной кислотой
2017-04-01 01:13 | www.apa.az | 3
Жительница Шемкирского района отравилась уксусной кислотой.
Как сообщает западное бюро АПА, жительница села Байрамлы Самедова Рухия (1976 г.р.) была доставлена в больницу с признаками отравления.
Пострадавшей оказана соответствующая помощь. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.
По предварительным данным, женщина перепутала уксусную кислоту с лекарственным препаратом.
По факту ведется расследование.