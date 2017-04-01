Жительница Шемкирского района отравилась уксусной кислотой

2017-04-01 01:13 | www.apa.az | 3

Жительница Шемкирского района отравилась уксусной кислотой.

Как сообщает западное бюро АПА, жительница села Байрамлы Самедова Рухия (1976 г.р.) была доставлена в больницу с признаками отравления.

Пострадавшей оказана соответствующая помощь. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

По предварительным данным, женщина перепутала уксусную кислоту с лекарственным препаратом.

По факту ведется расследование.