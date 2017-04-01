Японские китобои убили 333 полосатика во время экологических исследований

2017-04-01 01:17 | www.trend.az | 2

Во время реализации программы по проведению экологических исследований, поддерживаемой правительством Японии, китобои убили по меньшей мере 333 малых полосатика, пишет газета Взгляд.

Охота на синих китов в коммерческих целях запрещена международной конвенцией о регулировании китобойного промысла. Однако соглашение 1987 года разрешает «проводить исследования на китах с возможным летальным исходом», и Япония заявляет о своих действиях, опираясь именно на это соглашение. При этом международные защитники природы критикуют японцев за то, что они якобы лишь прикрываются «исследовательскими целями», на самом деле направляя мясо китов на прилавки супермаркетов.

При этом в марте 2014 года Гаагский суд запретил китобойный промысел в Антарктике, Япония подготовила новый план промысла, однако объяснения Токио относительно необходимости убийства китов были сочтены международной комиссией недостаточными. В итоге Токио провело дополнительное изучение вопроса по 29 пунктам. В новом плане Япония пообещала сократить объемы добычи китов полосатиков на треть, до 333.