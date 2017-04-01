Уничтожен один из основателей египетской ячейки ИГ

2017-04-01 02:11 | www.apa.az | 3

Один из основателей египетской ячейки террористической группировки "Исламское государство" в результате авиаудара.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, главарь орудующих главным образом на севере Синайского полуострова экстремистов по имени Абу Анас аль-Ансари погиб при налете ВВС АРЕ, подвергших бомбардировке группу радикалов.

Ракета разорвалась в непосредственной близости от боевика, в результате чего он получил смертельные ранения. Когда именно это произошло, не уточняется.

Сообщается, что аль-Ансари стоял у истоков создания группировки "Ансар Бейт аль-Макдис" ("Сторонники Иерусалима"), присягнувшей позднее на верность ИГ и сменившей название на "Вилайет Сина" ("Провинция Синай")