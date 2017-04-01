В Баку автомобиль упал с моста, есть погибшие и раненые - ОБНОВЛЕНО
2017-04-01 02:31 | www.apa.az | 3
МЧС Азербайджана распространило информацию в связи с тяжелым дорожно-транспортным происшествием, зарегистрированным на территории Гарадагского района Баку.
Как передает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на горячую линию министерства поступила информация о том, что на 67-ом километре автомагистрали Баку-Газах упал с моста автомобиль марки «Мерседес». Прибывшие на место спасатели извлекли из деформированного автомобиля и передали по назначению тело Салимова Салима Закир оглу.
***
00:40
На автомагистрали Баку-Алят произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, в результате падения с моста автомобиля марки «Мерседес» на месте происшествии погибли водитель, а также пассажирка машины. Тело одного из погибших извлечь из машины не удалось, на место происшествия были привлечены сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС.
Кроме того, трое пострадавших доставлены в 1-ую городскую клиническую больницу столицы. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. По предварительным данным, один из раненых является сотрудником полиции.
Личности погибших и раненых устанавливаются. По факту Главным управлением Государственной дорожной полиции начато расследование.