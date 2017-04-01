ООН призвал к возобновлению переговоров по Нагорному Карабаху

2017-04-01 02:31 | www.apa.az | 3

Секретариат ООН призвал к возобновлению переговоров по Нагорному Карабаху.

Как передает АПА, с соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.

По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.

"Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал Хак.

Отметим, нынешний этап нагорно-карабахского конфликта начался в 1988 году с территориальных претензий Армянской ССР к Азербайджанской ССР.

В 1991– 1994 годах за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном велась ожесточенная борьба. В результате 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов (Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джабраил, Губадлы, Зангилан) были оккупированы Вооруженными силами Армении, более миллиона людей стали беженцами и вынужденными переселенцами. Военные действия были завершены подписанием между Азербайджаном и Арменией в мае 1994 года в Бишкеке соглашения о режиме прекращения огня.

Урегулированием нагорно-карабахского конфликта занимается Минская группа ОБСЕ, которая была создана на проведенной 24 марта 1992 года в Хельсинки встрече Совета министров структуры. В состав Минской группы входят Азербайджан, Армения, Россия, Соединенные Штаты Америки, Франция, Италия, Германия, Турция, Беларусь, Финляндия и Швеция.

С декабря 1996 года начинает функционировать институт сопредседательства МГ ОБСЕ, включающий Россию, США и Францию.

В 1993 году Совбезом ООН с короткими перерывами были приняты резолюции 822, 853, 874 и 884, требующие полного и безоговорочного вывода со всех оккупированных территорий Азербайджана армянских войск. Кроме того, существуют резолюции Генассамблеи ООН, ПАСЕ, ОБСЕ, ОИС, а также других организаций и структур.