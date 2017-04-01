В ООН указали на необходимость возобновить предметные переговоры по Нагорному Карабаху

2017-04-01 02:44 | www.trend.az | 2

Секретариат ООН призвал к возобновлению "предметных переговоров" по Нагорному Карабаху. С соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.

"Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - сказал Хак.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.