В Австралии наводнение унесло жизни двух человек

2017-04-01 03:16 | www.apa.az | 2

Две женщины погибли в результате наводнений на востоке Австралии, вызванных тропическим циклоном "Дебби".

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, утонули пожилая жительница городка Баррингбар и женщина, находившаяся в автомашине, унесенной мощным водным потоком в реку неподалеку от автострады Голдэн-Хайвэй.

Вызванные циклоном ливневые дожди привели к большому числу наводнений в штатах Квинсленд и Новый Южный Уелс.

Согласно данным спасателей, около 20 тыс. жителей Нового Южного Уэльса в минувшие дни покинули свои дома, спасаясь от воды, и до сих пор не могут в них вернуться. Свыше 10 тыс. домов в этом штате и около 80 тыс. зданий в Квинсленде по-прежнему остаются без электричества.