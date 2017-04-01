В Австралии наводнение унесло жизни двух человек

2017-04-01 03:15 | www.trend.az | 2

По меньшей мере два человека погибли, десятки тысяч пострадали в результате наводнения, вызванного последствиями мощного циклона "Дебби" в Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным агентства, полиция Австралии сообщила, что были найдены тела двух женщин. Это первые случаи с летальным исходом с тех пор, как циклон "Дебби" обрушился на Австралию.

Как сообщается, зона наводнения растянулась на тысячу километров. Стихийное бедствие также оставило без электричества более 100 тысяч домов. Власти страны опасаются, что еще больше людей могут стать жертвами наводнения, так как вода продолжает прибывать.

Ранее сообщалось, что порядка 40 тысяч человек в Австралии должны покинуть свои дома из-за угрозы наводнения.