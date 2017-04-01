Başbakan Yıldırım'dan, Akçatepe için başsağlığı mesajı
2017-04-01 03:11 | www.trend.az | 1
Başbakan Binali Yıldırım, sinema ve tiyatro sanatçısı Halit Akçatepe'nin vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Yıldırım, Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Akçatepe'nin fotoğrafının yer aldığı taziye mesajını, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı.
Başbakan Yıldırım, mesajında, "Türk sinemasında unutulmaz karakterlere can veren, 'Güdük Necmi' ile milyonların gönlünde taht kuran değerli sanatçımız Halit Akçatepe'ye Allah'tan rahmet diliyor, sevenlerine ve Türk sinemasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA