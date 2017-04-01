Генсек ООН приветствовал перемирие в Донбассе

2017-04-01 03:49 | www.apa.az | 3

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал прекращение боевых действий на востоке Украины с 1 апреля.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, он также призвал стороны конфликта «полностью следовать» взятым на себя обязательствам.

Кроме того, Гутерриш выразил обеспокоенность положением мирных жителей Донбасса и выразил надежду, что «режим тишины» позволит добиться прогресса в урегулировании вопросов безопасности.

В Донбассе 1 апреля вступил в силу режим прекращения огня.