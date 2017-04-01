Советник и зять Трампа Кушнер для прихода на госслужбу покинул 266 должностей

2017-04-01 05:50 | www.trend.az | 4

Старший советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер был вынужден уйти в отставку с 266 различных должностей, которые он прежде занимал в частном секторе, чтобы иметь возможность работать на госслужбе. Об этом сообщил в пятницу на специальном брифинге для журналистов в Белом доме представитель администрации США, передает ТАСС.

Он подтвердил, что все представители окружения нынешнего американского лидера, работавшие до недавних пор в частных компаниях, покинули прежние посты. Они также избавились или продолжают избавляться от ценных бумаг тех фирм, в которых работали, заверил ведущий брифинга. В связи с этим он рассказал, что, к примеру, 35-летнему Кушнеру перед приходом в Белый дом "пришлось уйти в отставку с 266 должностей", которые он занимал в различных частных компаниях. Кроме того, представитель исполнительной ветви власти США добавил, что советник Трампа и директор Национального экономического совета Гэри Кон в течение 120 дней выведет личные средства из ценных бумаг инвестиционного банка Goldman Sachs, в котором еще недавно был президентом.

Ведущий брифинга ушел от прямого ответа на вопрос о том, сколько в новой администрации США миллиардеров. "На это можно смотреть многими разными способами", - утверждал представитель администрации.

Белый дом начинает публиковать сведения об уровне доходов ключевых сотрудников. Власти США обещают обнародовать информацию о верхушке аппарата, ежегодно зарабатывавшей в прошлом $161755 или больше.