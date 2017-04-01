ОАГ рассмотрит ситуацию в Венесуэле

2017-04-01 06:19 | www.trend.az | 2

Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) рассмотрит ситуацию, сложившуюся в Венесуэле после решения верховного суда страны, передает РИА Новости.

В минувший четверг высшая судебная инстанция Венесуэлы заявила, что взяла на себя функции законодательной власти вместо парламента, который находится под контролем оппозиции, депутаты лишены иммунитета.

"Чрезвычайное заседание постоянного совета состоится в понедельник, 3 апреля, в здании ОАГ в Вашингтоне, чтобы рассмотреть последние события в Венесуэле", — говорится в сообщении организации.

Заседание созывается по инициативе Аргентины, Багамских островов, Барбадоса, Белиза, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, США, Гондураса, Ямайки, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу, Санта-Люсии и Уругвая.

Решение суда Венесуэлы уже осудили многие страны, в том числе США, Испания, Германия, Канада, Перу и Чили. На субботу запланировано экстренное заседание Южноамериканского общего рынка (Меркосур) для обсуждения ситуации в Венесуэле.