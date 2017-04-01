В Нигерии боевики "Боко Харам" похитили 22 девушки

2017-04-01 07:10 | www.apa.az | 6

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили 22 девушки в ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, в ходе первого нападения, совершенного 30 марта, боевики похитили в общей сложности 18 девушек до 17 лет.

Еще четыре девушки были похищены в ходе второго нападения.

"Боко Харам" - радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии.