США приняли председательство в Совбезе ООН

2017-04-01 07:13 | www.trend.az | 3

США с 1 апреля становятся председательствующей страной в Совете Безопасности ООН, передает gazeta.ru.

Отмечается, что руководить работой ключевой структуры всемирной организации впервые будет Никки Хейли, занимающая должность постоянного представителя США при ООН.

Ранее сообщалось, что по указанию президента США Дональда Трампа Никки Хейли ищет способы сократить финансирование организации, меры, из-за которой могут пострадать миротворческие силы.

Стоимость содержания 92-тысячного контингента миротворческих сил выросла за последние 20 лет до $8 млрд в год, поскольку войска ООН перестали быть безоружными наблюдателями. При этом США вносит почти 28% этих расходов, что больше, чем совокупный вклад Китая, Японии и Германии.