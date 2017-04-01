В Узбекистане вступили в силу поправки в законодательство, отменяющие наказание в виде ареста

2017-04-01 07:27 | www.trend.az | 8

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане с сегодняшнего дня вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие либерализацию судебно-правовой системы.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием дополнительных мер по обеспечению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан" был подготовлен в соответствии с указом главы государства "О мерах по дальнейшему реформированию судебно-правовой системы, усилению гарантий надежной защиты прав и свобод граждан", принятым в октябре прошлого года.

Законодательная (нижняя) палата парламента Узбекистана приняла закон 17 марта, сенат одобрил его 28 марта, а уже 29 марта документ подписал президент Шавкат Мирзияев.

Законом вносятся изменения и дополнения в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, законы "О судах" и "О прокуратуре".

Внесенными изменениями и дополнениями предусматривается упразднение уголовного наказания в виде ареста, одновременно с этим в систему уголовных наказаний вводится более мягкий, не связанный с лишением свободы вид наказания, - "обязательные общественные работы".

Сокращаются сроки задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления, с 72 до 48 часов, предельные сроки применения мер пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста, а также предварительного следствия с 12 месяцев до семи месяцев.

Кроме того, предусматривается передача от прокуратуры судам права выдачи санкций на арест почтово-телеграфных отправлений и на производство эксгумации трупа.

Таким образом, расширяется сфера применения в судопроизводстве института "Хабеас корпус", усиливается роль и значение судебного контроля в уголовном процессе.

Судам предоставляется право применять альтернативные меры пресечения при отказе в применении меры пресечения в виде заключения под стражу или домашнего ареста.

Полностью отменяется институт возвращения судом уголовного дела для производства дополнительного расследования, законодательно закрепляются механизмы восполнения неполноты следствия в ходе судебного разбирательства, сокращается срок пересмотра судебного решения по гражданским делам в порядке надзора с трех лет до одного года.

Законом также внесены поправки, предусматривающие упразднение института рассмотрения судами областного уровня уголовных и гражданских дел в порядке надзора с исключением полномочий соответствующих председателей судов и прокуроров по принесению протеста в порядке надзора. Законом исключены дублирующие полномочия пленума и президиума Верховного суда Узбекистана по рассмотрению дел в порядке надзора.

(Автор: Демир Азизов)