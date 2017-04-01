İçişleri Bakanı Soylu: Bu hainleri devletin içerisinden teker teker temizliyoruz

2017-04-01 07:33 | www.trend.az | 1

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Fırıncılar Odası tarafından bir restoranda düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata geçmesinden bu yana 10 yılda bir darbelerle terbiye edilmek istendiğini söyledi.

Geçmişten gelen büyük bir sıkıntıyı halletmek üzere milletin önüne bir teklif getirdiklerini ifade eden Soylu, "Devlet içerisinde iki devlete müsaade etmeyeceğimizi, PKK'nın uzantılarla beraber FETÖ ile el ele verdiğini anlatmıştık. 15 Temmuz'dan sonra iyice ortaya çıkan bu şer konsorsiyumun tamamen üstüne kabus gibi çökmüş durumdayız. Devletin içerisinden de bu hainleri tıpkı PKK'yı temizlediğimiz gibi teker teker temizliyoruz. Ancak bütün bunları gerçekleştirirken bir de Türkiye'de bir sistem sorgulaması yaptık, bir muhasebe yaptık." diye konuştu.

Referandumla ilgili çıkarılan bir şarkının olduğunu hatırlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Geçen gün bunlar bir şarkı daha çıkarmışlar. Şırnak ve Ağrı valiliğimiz 'bu şarkıyı duymak istemiyoruz' dediler. Şarkı şu; 'tek bayrağa hayır, tek devlete hayır' Kürtçe olarak söylüyor. Biz ona müsaade edeceğiz öyle mi? Sen şarkı çalacaksın, şarkının içerisinde 'tek devlete ve tek bayrağa hayır' diyeceksin. Biz müsaade etmeyiz de sen onu git CHP Genel Merkezi'nde Kılıçdaroğlu ile beraber çal, o buna müsaade etsin, o bununla beraber olsun. O şarkıyı Kılıçdaroğlu ile beraber çal."

Süleyman Soylu, 7 Haziran seçimlerinden sonra Trabzon'da 4 milletvekili ile meclise gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"1 Kasım'da üzerine oy koydunuz ve bizi 5 kişi meclise gönderdiniz. Biz bunun sorumluluğunu biliyoruz. Gece 3-4'e kadar çalışıyoruz. Allah şahittir şu bacaklarımızdaki fer bitene kadar çalışıyoruz. Bittiğinde de 'Allah'ım bizim gücümüz buna yetti' diyoruz.

Tayyip Erdoğan size yanlış bir şey önermedi bugüne kadar. Türkiye'mizin geleceği için bu aydınlık bir tekliftir. Bizim yaşadıklarımızı gelecek nesillerin yaşamaması için kurtarıcı bir tekliftir. Ben de bu memleketin evladıyım, benden önce de bakan vardı, benden sonra da olacak. Biz bu meselelere başka bakmak zorundayız."

Kaynak: AA