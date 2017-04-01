На северо-востоке Нигерии боевики "Боко Харам" похитили 22 девушки

2017-04-01 08:05 | www.trend.az | 6

Боевики радикальной исламистской группировки "Боко Харам" похитили 22 девушки в ходе двух нападений на деревни на северо-востоке Нигерии, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в ходе первого нападения, совершенного 30 марта, боевики похитили в общей сложности 18 девушек. "Боевики "Боко Харам" из лагеря Mamman Nur приехали в пикапах около 06.00 и похитили 14 девушек в возрасте 17 лет и младше", — цитирует агентство слова одного из местных жителей. Он также сообщил, что еще четыре девушки были похищены после попытки сбежать.

"Во время нападения боевики не причинили никому вреда и не предпринимали попыток расстрелять убегающих жителей деревни", — добавил очевидец.

Как сообщается, еще четыре девушки были похищены в ходе второго нападения. По информации агентства, исламисты также убили пастуха, который отказался заплатить им выкуп.

"Боко Харам" — радикальная исламистская группировка, действующая преимущественно в Нигерии. В апреле 2014 года боевики похитили 276 нигерийских школьниц в Чибоке в штате Борно на северо-востоке Нигерии. Главарь группировки предложил обменять девочек на всех арестованных боевиков, но правительство страны отказалось. В августе этого года боевики "Боко Харам" опубликовали видеозапись, на которой, по их заявлению, запечатлены живые заложницы. На опубликованных кадрах присутствовали не все школьницы. Боевики заявили, что остальные девочки погибли в результате авиаударов.