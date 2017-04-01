Азербайджан является ключевым регионом для BP - Боб Дадли

2017-04-01 08:21 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является важным и ключевым регионом для компании BP, сказал в интервью изданию Petroleum Intelligence Weekly генеральный директор BP Боб Дадли.

По словам Дадли, Азербайджан является одним из основных регионов для британской компании, и очень важен для нее.

"Это определенно ключевая область для BP по нескольким причинам. Во-первых, мы подписали письмо о намерениях от имени всех партнеров по разработке блока нефтяных месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) с целью продлить контракт до 2050 года, и позже в этом году мы разработаем все детали этого контракта. Это очень важный показатель. Во-вторых, реализуется проект разработки крупнейшего азербайджанского газового месторождения "Шах Дениз", который выгоден экономически даже при нынешних ценах на газ. Реализация проекта идет с опережением графика, сейчас ведутся работы в Турции, Греции. Он реализуется в рамках бюджета, что существенно влияет на нашу экономику. Плюс ко всему BP ведет разведочные работы в большом объеме на Каспии", - сказал Дадли.

Генеральный директор BP выразил уверенность, что продление контракта по АЧГ будет завершено в ближайшее время.

"Я думаю, что это произойдет в текущем году. Действующий контракт истекает в 2024 году, но никто не хочет, чтобы активность работ упала до конца этого контрактного периода. Поэтому я надеюсь, что партнеры смогут договориться с госнефтекомпанией SOCAR в этом году о продлении, что было бы очень дальновидным шагом со стороны азербайджанского правительства", - сказал Дадли.

Контракт на разработку крупного морского месторождения АЧГ был заключен в 1994 году. Доказанные запасы нефти блока составляют около одного миллиарда тонн.

Долевое участие в контракте распределено следующим образом: BP (оператор в "Азери-Чираг-Гюнешли") - 35,78 процента, Chevron - 11,28 процента, Inpex - 10,96 процента, AzACG - 11,65 процента, Statoil - 8,55 процента, Exxon - восемь процентов, ТРАО - 6,75 процента, Itochu - 4,3 процента, ONGC - 2,72 процента.

(Автор: Максим Цурков)