В Гонконге при пожаре пострадали 12 человек

2017-04-01 08:32 | www.trend.az | 3

В результате пожара в специальном административном районе КНР Гонконг пострадали 12 человек, передает РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию RTHK.

Пожар произошел в субботу утром в квартире одного из жилых комплексов в районе Тяньшуйвэй. Спустя час пожар был потушен.

Пострадавшие были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения. Более 100 человек были временно эвакуированы из жилого комплекса по соображениям безопасности. В настоящий момент специалисты устанавливают причину пожара.