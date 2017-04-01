ООН призвал возобновить переговоры по Карабаху

2017-04-01 09:07 | www.oxu.az | 3

Секретариат ООН призвал к возобновлению переговоров по Нагорному Карабаху.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, с соответствующим заявлением выступил в пятницу заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак.



По его словам, в секретариате ООН приняли к сведению последние заявления сопредседателей минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию (Россия, США и Франция) и полностью поддерживают их призыв к Баку и Еревану воздерживаться от любых действий, которые могут подорвать договоренности о прекращении огня.



«Мы приветствуем все усилия по снижению напряженности и призываем все стороны проявить необходимую политическую волю для того, чтобы возобновить предметные переговоры, ведущие к мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта», - сказал Хак.

Э.А.

