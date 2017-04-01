Весенние сюжеты в Баку (ФОТО)

2017-04-01 09:42 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку открылась выставка работ участников девятого конкурса любительской фотографии "Весенние сюжеты", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

В нем традиционно участвуют все желающие.

В представленных на конкурс работах авторы выразили свою любовь к природе Азербайджана.

Следует отметить, что в этом году в состав жюри впервые вошли молодые азербайджанские фотохудожники Гулам Гусейнов и Фархад Султанов. Они являются участниками и лауреатами ряда международных профессиональных фотовыставок.

Лауреатами конкурса стали Алсу Юсупова, Аслан Азимзаде и Нелли Гусейнова. Специальными призами в номинации "Оригинальная идея" отмечены работы Виктории Васильевой и Татьяны Бровиной.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов вручил лауреатам конкурса дипломы и призы. А членам жюри Гуламу Гусейнову и Фархаду Султанову он вручил от представительства Россотрудничества в Азербайджане благодарственные письма за совместную работу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)