Сергей Лазарев выступит в Баку

2017-04-01 09:48 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Популярный российский исполнитель, актер, телеведущий Сергей Лазарев выступит в столице Азербайджана в рамках международного музыкального фестиваля "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life со ссылкой на официальную страницу фестиваля в Instagram.

"Самое время для жарких новостей, друзья! Ведь с такими участниками, как Сергей Лазарев, фестиваль "ЖАРА-2017" обещает быть ещё более горячим и захватывающим", - отмечается на официальной странице фестиваля в Instagram.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2017" пройдет в Sea Breeze с 27 по 30 июля. Организаторами фестиваля являются певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)