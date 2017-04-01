Последние новости с фронта

2017-04-01 09:50 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 155 раз.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, ВС Армении c позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Бердаван, Шаваршаван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли, Ферехли, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Карвенд, Шыхлар, Мерзили, Джевахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гёйгёльского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Э.А.

