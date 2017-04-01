Режим прекращения огня был нарушен 155 раз

2017-04-01 10:02 | www.apa.az | 3

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и 60 миллиметровые минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 155 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар Иджеванского района, Бердаван, Шаваршаван, Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли, Ферехли, Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района, в селе Гаравелилер и на безымянных высотах Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Юсифджанлы, Баш Гервенд, Шихлар, Мерзили, Джавахирли, Ширванлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехтили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.