В связи с кризисом Мадуро созвал Совет безопасности Венесуэлы

2017-04-01 10:00 | www.oxu.az | 3

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что объявил о созыве Совета безопасности страны и его заседание должно состояться в ближайшее время.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на El Nacional, глава государства пояснил, что на встрече будет обсуждаться вопрос о существующих разногласиях между генеральной прокуратурой и Верховным судом страны.

«Я, как глава государства, созываю Совет национальной безопасности, чтобы выработать решение, которое укрепит нашу конституцию и принесёт мир», - сказал он.

Ранее спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хулио Борхес заявил, что Мадуро совершил «государственный переворот», когда Верховный суд Венесуэлы лишил парламент страны законодательной власти.