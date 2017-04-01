Профицит текущего счета нефтегазового сектора Азербайджана составил $4,4 млрд

2017-04-01 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Дефицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2016 году составил 1,36 миллиарда долларов, следует из платежного баланса Центрального банка страны.

Согласно платежному балансу, профицит счета текущих операций нефтегазового сектора Азербайджана составил 4,4 миллиарда долларов. В 2015 году этот показатель составил 6,55 миллиарда долларов.

При этом профицит текущего счета по нефтегазовому сектору на 76,3 процента покрывает дефицит счета по ненефтяному сектору в 5,8 миллиарда долларов, который по сравнению с прошлым годом сократился на 15 процентов (1,01 миллиона долларов).

Дефицит финансового счета сократился за год на 69,4 процента, составив 2,8 миллиарда долларов (без учета долларизации этот показатель составил 2,3 миллиарда долларов).

Анализ платежного баланса по секторам показал, что, как и в предыдущие годы, в течение 2016 года внешнеэкономические операции в нефтегазовом секторе имели положительное сальдо, а в ненефтяном секторе - отрицательное.

Общий объем внешнеторгового оборота в 2016 году составил 22,2 миллиарда долларов, а положительное сальдо внешнеторгового баланса находилось на уровне 4,2 миллиарда долларов.

За отчетный период Азербайджан провел торговые операции со 186 странами. При этом 14 процентов торгового оборота пришлись на страны СНГ, а 86 процентов - на другие государства.

Резервные активы Азербайджана по итогам 2016 года сократились на 539 миллионов долларов, тогда как в 2015 году снижение было на уровне 11,33 миллиарда долларов.

(Автор: Анвар Мамедов)