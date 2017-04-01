Украина не отправит наблюдателей на парламентские выборы в Армении

2017-04-01 10:13 | www.apa.az | 4

Украина не отправит наблюдателей на парламентские выборы в Армении, запланированные на 2 апреля.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил журналистам в Ереване глава миссии наблюдателей от СНГ, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«На приглашение принять участие в миссии откликнулись все страны СНГ, кроме Азербайджана и Украины», — сказал Лебедев.

Отсутствие украинских наблюдателей он объяснил тем, что эта страна вышла из соответствующего соглашения об осуществлении наблюдательных миссий.