В США произошла массовая драка на турнире по боксу – ВИДЕО

2017-04-01 10:14 | www.oxu.az | 7

На престижном турнире для боксёров-любителей Golden Gloves произошла массовая потасовка. Как передает Oxu.Az, соответствующее видео на своём YouTube-канале разместил портал TMZ.

Инцидент произошёл в Калифорнии. Причиной начала конфликта стало неспортивное поведение одного из участников боя, который ударил своего соперника после гонга. Это вызвало негодование зрителей, которые устроили массовую потасовку, используя в ней не только кулаки, но и подручные средства, в том числе стулья.

Когда на место происшествия прибыла полиция, конфликт удалось погасить. Никто из участников драки не получил серьёзных повреждений.