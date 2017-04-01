На проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП, образовалась пробка
2017-04-01 10:31 | www.apa.az | 4
В Баку на проспекте Гейдара Алиева произошло ДТП.
Как сообщает АПА, происшествие было зарегистрировано на территории Наримановского района на пересечении проспекта Гейдара Алиева с улицей Ага Нейматуллы.
В результате столкновения автомобилей «KİA» и «Mercedes» никто не пострадал, однако машинам нанесен серьезный урон.
Кроме того, на проспекте Гейдара Алиева образовалась пробка.
В Бакинском транспортном агентстве заявили АПА, что пробка образовалась в результате аварии.
ГУГДП ведет расследование по факту.