В Парагвае протестующие устроили пожар в конгрессе

2017-04-01 10:30 | www.oxu.az | 4

В столице Парагвая Асунсьоне вспыхнули беспорядки после внесения поправок в конституцию о переизбрании президента.

Недовольство граждан вызвал указ, разрешающий действующему президенту Орасио Картесу переизбираться на второй срок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Reuters, демонстранты ломали окна конгресса и поджигали шины. Группа протестующих ворвалась в здание парламента и устроила там пожар.

Полиция в ответ применила слезоточивый газ и водометы, а также начали стрелять по митингующим резиновыми пулями. В результате пострадали несколько политиков и журналистов. По информации BBC, всего ранены 28 человек.



Президент страны призвал граждан к спокойствию. По его словам, столкновения продемонстрировали, что протестующие «готовы пойти на все ради своей цели — разрушения демократии и политической и экономической стабильности страны».