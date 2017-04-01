Где покупают мясо для дешевых донеров? – ВИДЕО

2017-04-01 10:45 | www.oxu.az | 3

На фоне цены на мясо в 12-13 манатов за килограмм в эти дни в столице можно купить донер за 1,50 или 1,80 гяпик.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Xəzərxəbər, во многих местах донер из говядины можно купить за 1,50 гяпик, хотя цена килограмма мяса без костей на рынке начинается с 12 манатов.

По словам занятых в этой сфере людей, из килограмма мяса можно сделать всего 10-11 донеров. Выручка от реализации составит всего 16 манатов. В донерах за такую цену мясо не может быть нормальным.

По словам представителя Госкомитета по стандартизации, метрологии и патентам Фазиля Талыблы, в настоящее время проверки объектов предпринимательства приостановлены, поэтому вмешательство в их деятельность и штрафы без серьезной причины не разрешаются.

С 1 января 2018 года Агентство продовольственной безопасности серьезней возьмется за этот вопрос.

Э.А.

