"Синьхуа": Отношения между Азербайджаном и Китаем достигли высокого уровня политического диалога

2017-04-01 10:39 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отношения между Азербайджаном и Китаем достигли высокого уровня политического диалога и активного экономического сотрудничества, сказал в интервью китайскому агентству «Синьхуа» заместитель начальника управления внешних связей Администрации Президента Азербайджана Арасту Габиббейли.

Габиббейли отметил, что 2 апреля знаменует 25-ю годовщину дипломатических отношений между двумя странами, добавив, что связи между Китаем и Азербайджаном успешно развивались на основе принципов дружбы и взаимного продуктивного партнерства.

Подчеркнув, что Азербайджан и Китай являются важными игроками в различных международных транспортных и логистических проектах, Габиббейли сказал, что страны активно работают, чтобы реализовать огромный потенциал сотрудничества.

Азербайджан станет важным компонентом инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», сказал он, добавив, что этот проект предоставит Азербайджану ценные возможности, в частности в плане транзитных сборов и промышленного сотрудничества.

«Отношения между Китаем и Азербайджаном развиваются быстрыми темпами, и у Азербайджана есть большой потенциал для того, чтобы стать ценным партнером в проекте «Шелковый путь» - одной из великих инициатив 21-го века», - сказал он.

Габиббейли подчеркнул важность государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай в декабре 2015 года, добавив, что взаимные визиты способствуют развитию связей между двумя странами.

В этом году Китай и Азербайджан отмечают 25-летие установления дипломатических отношений.

В декабре 2015 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Китай. В ходе визита был подписан ряд соглашений с Китаем, включая меморандум о взаимопонимании в отношении экономического пояса «Шелковый путь».

До сих пор между двумя странами было подписано более 50 соглашений.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между Китаем и Азербайджаном в январе-сентябре 2016 года составил 641,39 миллионов долларов, из которых 145,81 миллиона долларов приходятся на экспорт в Китай.

Китай является одним из основных торговых партнеров Азербайджана - страна заняла пятое место в торговом обороте Азербайджана за девять месяцев 2016 года.

(Автор: Эльмира Таривердиева)